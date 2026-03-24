وزير الخارجية يبدأُ اليوم زيارة عمل بيومين إلى برلين

يؤدي محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يومي 24 و 25 مارس 2026، زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين، بدعوة من نظيره Johann Wadephul، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وستُشكّل هذه الزيارة، وفق بلاغ وزارة الخارجية، مناسبة لمزيد التشاور من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون المتينة القائمة بين تونس وألمانيا منذ الاستقلال في عديد المجالات، وكذلك في سياق إحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وإلى جانب جلسة العمل التي ستجمعه مع نظيره الألماني، ستكون للوزير لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين الألمان، علاوة على القائمين على بعض المؤسسات الفكرية المختصة في العلاقات الدولية وفاعلين اقتصاديين ألمان، إلى جانب اجتماع مع أعضاء الجالية التونسية بمقر سفارة تونس ببرلين.

