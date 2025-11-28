وزير الخارجية يبلغ سفيرة هولندا بتونس احتجاجا شديد اللهجة

استدعى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، صباح أمس الخميس بمقرّ الوزارة، سفيرة مملكة هولندا لدى تونس جوزيفين فرانتزن لإبلاغها احتجاجا شديد اللّهجة لعدم التزامها بضوابط العمل الدبلوماسي ودعوتها إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل بأيّ شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لتونس، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

وكان رئيس الجمهورية قد كلف وزير الخارجية، أمس الخميس وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، بتوجيه احتجاج شديد اللهجة لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس ولمن لم يحترم الأعراف الدبلوماسية.

كلمات البحث :تونس;سفيرة هولندا;وزير الخارجية