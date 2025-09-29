وزير الخارجية يتحادث مع الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة

أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، محادثة مع خالد الخياري، الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة.

وشكّل اللقاء فرصة متجددة لتأكيد التزام تونس بميثاق المنظمة وتعزيز حضورها صلب هياكلها والانخراط في الأجندة الأممية من أجل تعزيز ركائز الأمن و الاستقرار والتنمية في العالم.

كلمات البحث :أمين;منظمة الأمم المتحدة;وزير الخارجية