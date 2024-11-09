وزير الخارجية يتحادث مع وزير خارجية روسيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، محادثة مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري اﻷول لمنتدى الشراكة بين روسيا وافريقيا المنعقد حاليا بمدينة سوتشي بروسيا.

وثمّن الوزير الروسي لافروف مشاركة تونس في هذا الاجتماع الوزاري الذي يهدف إلى تطوير الاستثمارات المشتركة بين روسيا الاتحادية والبلدان الافريقية.

ومن جهته، نوّه محمد على النفطي بهذه المنتديات التي من شأنها أن تساهم في تنمية القارّة الافريقية واستقرارها، إلى جانب أُطر التعاون الأخرى في الفضاء الافريقي.

كما شكّل اللقاء مناسبة لاستعراض أوجه التعاون القائم بين تونس وروسيا الاتحادية وسبل تطويرها في مختلف الميادين التجارية والاقتصادية والعلمية والطبية وصناعة الأدوية وكذلك في المجال الجامعي، حيث يتابع أكثر من 1900 طالبا تونسيا دراستهم في الجامعات الروسية وهي المواضيع التي سيتم تناولها في أُفق الدورة المقبلة للجنة المشتركة التونسية الروسية بموسكو.

وتمّ خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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