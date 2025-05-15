وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في القمتين العربية والتنموية ببغداد

يترأّس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتكليف من رئي الجمهورية الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الخامسة، المقرّر عقدهما بالتزامن ببغداد يوم 17 ماي 2025.

وستخصص القمة العربية العادية للنظر في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية لاسيما في الأراضي الفلسطينية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إبادة جماعية في قطاع غزة واعتداءات همجية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تدارس الأوضاع والتطورات التي يشهدها عدد من الدول العربية.

و ستركّز القمة العربية التنموية الخامسة أشغالها حول أوجه التعاون القائم بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والآليات المتاحة لتطويره وتوسيع آفاقه، من خلال توخي مقاربات جديدة ومبتكرة تكون في حجم التحديات الماثلة.

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