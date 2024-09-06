وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى تونس

تسلّم محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في تونس، جوزيبي بيروني.

وهنأ الوزير الدبلوماسي الأوروبي على تعيينه، وتمنى له كل النجاح في أداء مهامه، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتوفير الدعم اللازم له وأن تتولى مصالحها التنسيق المحكم مع مختلف الهياكل التونسية المعنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ومثّل اللقاء مناسبة للطرفين للإشادة بالشراكة المتينة التي تربط تونس والاتحاد الأوروبي منذ عقود وللتأكيد على أهمية العمل في إطار المنفعة المتبادلة والتنمية المتضامنة وفي كنف الاحترام المتبادل والندّية لمزيد تعزيزها وتطويرها من أجل مجابهة التحديات والرهانات الماثلة.

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