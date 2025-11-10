وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد بتونس



استقبل محمّد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، بيل بزّي الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده كسفير للولايات المتحدة الامريكية لدى الجمهورية التونسية.

وتمّ بهذه المناسبة التأكيد على العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مزيد تدعيمها وتنويع التعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والأكاديمية والعلمية والتكنولوجية وفي قطاعي السياحة والنقل، خدمة لمصالح الشعبين التونسي والأمريكي.

ومن جانبه، عبّر السفير الأمريكي عن اعتزازه بتولّي مهامه في تونس، مشيدًا بعمق العلاقات التونسية الأمريكية ومؤكدًا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، واستعداده للإسهام في تعزيز فرص الشراكة والفرص الواعدة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

