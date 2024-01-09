وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لصربيا بتونس

استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 بمقرّ الوزارة، Dijana IVANCIC التي سلّمته نسخة من أوراق اعتمادها سفيرةً جديدةً لجمهورية صربيا بتونس.

وقد أعرب الوزير بهذه المناسبة عن تمنياته للسفيرة الجديدة بالنجاح في مهمّتها وعن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لها.

ومثّل اللقاء مناسبة للتنويه بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع تونس بجمهورية صربيا وتأكيد حرص البلدين على مزيد تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كلمات البحث :أوراق اعتماد;صربيا;وزير الخارجية