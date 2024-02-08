وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماد سفير إيطاليا الجديد بتونس

استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم، الخميس 8 فيفري 2024، بمقر الوزارة، Alessandro Prunas الذي سلّم له نسخة من أوراق اعتماده كسفير مفوض وفوق العادة للجمهورية الإيطالية بتونس.

وتوجه الوزير بالتهاني الى السفير الجديد، متمنيا له النجاح في مهامه ومؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة له.

كما مثّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، والدفع القوي الذي شهدته هذه العلاقات بفضل الرؤية المشتركة التي تجمع قيادتي البلدين حول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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