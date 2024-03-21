وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير إيران بتونس

استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس 21 مارس 2024، مير مسعود الحسينيان، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس.

وقد أعرب الوزير بهذه المناسبة عن تمنياته للسفير الجديد بالنجاح في مهمّته وعن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لأداء مهامه على أحسن وجه.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وعلى الإرادة الثابتة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين لمزيد تعزيز روابط الأخوّة والتعاون والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

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