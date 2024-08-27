وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيريه المغربي والمصري

تلقى محمد علي النفطي بمناسبة تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 27 أوت 2024 اتصالا هاتفيا من قبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، هنأه خلاله بالثقة الغالية التي حظي بها من قبل رئيس الجمهورية.

وتم خلال هذا الاتصال التأكيد على عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على مزيد دعم أواصر التعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية الشقيقة في مختلف المجالات.

كما تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم، اتصالا هاتفيا من بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج المصري، الذي هنأه بتوليه منصبه الجديد متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

وكانت المكالمة الهاتفية مناسبة شدّد خلالها الوزيران على متانة علاقات الأخوّة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين وحرصهما على تجسيم إرادة قيادتي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيد و الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مزيد توثيقها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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