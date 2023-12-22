وزير الخارجية يتلقى رسالة من نظيره الأمريكي بخصوص الحرب على غــزة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، جوي هود، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، الّذي سلّمه رسالة خطيّة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تضمّنت ردّه على رسالة الوزير بتاريخ 2 نوفمبر 2023 والتي وجّهها إلى نظرائه من مختلف دول العالم لدعوتهم لتوحيد الجهود من أجل وقف العدوان على قطاع غزّة وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة.

وبهذه المناسبة، جدّد الوزير موقف تونس الثابت والواضح من العدوان غير المسبوق لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني والذي انجرّ عنه وضع كارثي لا مبرّر له في الأراضي المحتلّة، مشدّدا على ضرورة الوقف النهائي والفوري لهذا العدوان الهمجي والتسريع في إيصال المساعدات وإنهاء حالة الحصار الظالم للشعب الفلسطيني.

وأبرز اللقاء أنّه، بالرغم من الخلاف الكبير بين مواقف البلدين بشأن القضية الفلسطينية والحرب على غزّة، سيتمّ مواصلة العمل على تطوير العلاقات التونسية الأمريكية في مختلف الميادين خدمة لمصالح البلدين الصديقين في إطار علاقاتهما التاريخية التي تمتدّ إلى أكثر من مائتي سنة.

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