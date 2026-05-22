وزير الخارجية يتلقّى رسالة شفويّة من وزير خارجية سلطنة عمان

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الجمعة 22 ماي 2026، هلال بن عبد الله السناني، سفير سلطنة عُمان بتونس، الذي نقل له رسالة شفويّة من

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية العماني.

وأكّد الوزير، بهذه المناسبة، على عُمق ومتانة العلاقات الأخويّة والتاريخية التي تجمع الجمهوريّة التونسيّة بسلطنة عمان، والتطلّع إلى الارتقاء بها إلى أعلى المراتب تجسيدًا للإرادة الصادقة لقيادتيْ البلدين واستجابةً لتطلّعات الشعبين الشقيقين.

كما أعرب عن الارتياح للحركيّة الإيجابيّة التي تشهدها مسيرة التّعاون الثّنائي في شتى القطاعات، مشدّدًا على أهمية العمل على مزيد دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال تعزيز نسق التبادل التجاري واستكشاف الفرص الواعدة، إلى جانب التأكيد على دعم التبادل الثقافي والعلمي وتكثيف البرامج المشتركة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، نوّه سفير سلطنة عُمان بالمستوى المتميّز للتعاون القائم بين تونس والسلطنة، معربا عمّا يحدو قيادة بلاده من حرص على مزيد تطويره، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وفي غيرها من القطاعات الأخرى الواعدة، مؤكّدًا على أهمية الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كلمات البحث :رسالة;عمان;وزير الخارجية