وزير الخارجية يجري محادثات مع عدد من نظرائه العرب بخصوص العدوان على الشعب الفلسطيني

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض، محادثات مع نظرائه في كل من سوريا وفلسطين ولبنان تناولت العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بهدف التوصل إلى موقف عربي وإسلامي لمساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وجرت هذه اللقاءات، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، بمناسبة مشاركة الوزير في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الطارئة.

ويعد هذا الاجتماع الوزاري الثاني في أقل من شهر حيث انعقد الاجتماع الأول في 10 أكتوبر المنقضي بشكل طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين.

ومن المقرر عقد قمة عربية طارئة يوم السبت المقبل بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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