وزير الخارجية يجري مكالمة مع نظيره اللبناني ويلتقي السفير اللبناني لدى تونس

أجرى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج محمد علي النفطي اليوم الثلاثاء غرّة أكتوبر 2024، مكالمة هاتفية مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، الذي جدد استعداد سلطات بلاده للتنسيق مع الجانب التونسي لتأمين عودة آمنة إلى تونس لأفراد الجالية التونسية الراغبين في ذلك في ظل التصعيد العسكري الذي طال لبنان الشقيق.

ثم استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء اليوم، طوني فرنجية، سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة بتونس، وجدد له دعم تونس وتضامنها المطلق، قيادة وشعبا، مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الصعب الذي يمرّ به جراء تواصل العدوان الذي يستهدف سيادة لبنان وأمن شعبه وسلامة أراضيه.

من جانبه، أطلع السفير اللبناني الوزير على تطور الأوضاع في لبنان، معربا عن شكره وتقديره لمواقف تونس المبدئية المناصرة للشعب اللبناني.

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