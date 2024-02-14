وزير الخارجية يدعو إلى تشريك القطاع الخاص في النهوض بالتجارة الإفريقية-الإفريقية

ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024، بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، مداخلة حول تفعيل منطقة التبادل الحرّ الإفريقية القارّية ZLECAF، حيث أكّد على أهمية هذه المنطقة في تنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية وأشار الى ضرورة تشريك القطاع الخاص في النهوض بالتجارة الإفريقية-الإفريقية وإلى مزيد تشبيك العلاقات بين رجال الأعمال الأفارقة.

كما أكّد الوزير على الخطوات التي قطعتها تونس في مجال تفعيل هذا المكسب الافريقي الهام، مشيرا بالخصوص الى انخراط البنك المركزي مؤخرا في منظومة الدفع المقاصة الخاصة بهذه المنطقة التجارية (Papss).

وأشار الوزير كذلك الى انخراط بلادنا في المنظومة القانونية لهذه الآلية واستعدادها لتقاسم تجربتها في المجالين التجاري والاقتصادي مع هياكل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ومع الدول الإفريقية الشقيقة.

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