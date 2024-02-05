وزير الخارجية يدعو إلى توحيد الجهود من أجل المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا

ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار كلمة خلال ترأسه للوفد التونسي المشارك في قمّة الدول الأعضاء باللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي بشأن ليبيا المنعقد ببرازافيل اليوم 5 فيفري الجاري.

وجدّد الوزير في كلمته التعبير عن موقف تونس الداعم للتسوية السياسية في ليبيا الشقيقة وحرصها على العمل من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية من أجل التوصّل إلى تسوية سلمية على أساس حلّ ليبي-ليبي، بعيدا عن التدخلات الخارجية وبما يحفظ وحدة ليبيا ويحقّق لشعبها الشقيق الأمن والاستقرار.

وأشار الوزير إلى أن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، يدعم هذا الموقف المبدئي، وذلك سواء لدى استضافة تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في 09 نوفمبر 2023، أو بمناسبة زيارته الرسمية الى ليبيا إثر استلام السلطات الليبية المنبثقة عن مسار جينيف لمهامها يوم 17 مارس 2021، من خلال دعوة الليبيين إلى توحيد صفوفهم حول مشروع وطني جامع، يُعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويُجنّبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية، وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف والهياكل الدولية الفاعلة وفي مقدمتها الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة.

كما ثمّن الوزير مساعي جميع الأطراف الداعمة للتسوية السلمية للأزمة الليبية، داعيا الى توحيد الجهود من أجل المصالحة الوطنية الشاملة، معتبرا أن هذه القمة تمثل مناسبة متميّزة لتقريب وجهات النظر، ومعربا في السياق نفسه عن تقدير رئيس الجمهورية قيس سعيّد للمساعي التي يبذلها رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو على رأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا للدفع باتجاه إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية وضمان كلّ مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة.

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