وزير الخارجية يدعو الجالية التونسية بالسويد للتّنظم في إطار جمعية تونسية تُسهم في اندماج أفضل للتونسيين

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم 01 افريل 2025، بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى مملكة السويد يومي 1و2 افريل 2025 تلبيةً للدعوة التي وجهتها له نظيرته السويدية Maria Malmer Stenergard ، بعدد من أعضاء الجالية التونسية من الطلبة والكفاءات المقيمة بالسويد والدنمارك والتي تعمل في مختلف المجالات الأكاديمية والتجارية والسياحية والبنكية والاقتصاد الرقمي.

واطّلع الوزير خلال اللقاء على ظروف إقامة أبناء الجالية التونسية بهذين البلدين الصديقين واستمع إلى اهتماماتهم ومشاغلهم. كما أبرز بالمناسبة العناية الخاصة التي يوليها سيادة رئيس الجمهورية لأبناء تونس حيثما كانوا بالخارج، مؤكدا حرص وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدّمة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.

واستعرض الوزير مختلف المبادرات التي تمّ إطلاقها لتعصير الخدمات القنصلية المُسداة إلى أفراد الجالية والتي ستشمل السويد والدنمارك. كما أكّد على أهمية دور أعضاء الجالية التونسية بالخارج في المساهمة في المجهود الوطني للتنمية وفي إشعاع صورة تونس بالخارج ودعاهم إلى التنظم في إطار جمعية تونسية تُسهم في اندماج أفضل للتونسيين في مختلف بلدان الاعتماد.

كلمات البحث :الجالية التونسية;جمعية;وزير الخارجية