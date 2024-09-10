وزير الخارجية يدعو الدول العربية للخروج بموقف موحد لوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني

ترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بالقاهرة يوم 10 سبتمبر 2024.

وقد توافق الوزراء خلال اجتماعهم التشاوري الذي سبق الدورة على الاقتصار على أهم القرارات وخاصة منها المتعلقة بالقضية الفلسطينية على أن يتم ترحيل البنود الأخرى إلى الدورة القادمة.

كما تم الاتفاق على توزيع كلمات الوزراء عن طريق الأمانة العامة للجامعة.

وفي كلمة تونس، أكد محمد علي النفطي على الموقف الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقادم، لاسيما حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على أهمية خروج الدول العربية بموقف موحد لمواجهة مختلف التحديات الماثلة، وفي مقدمتها وقف العدوان الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الصامد وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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