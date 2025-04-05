وزير الخارجية يدعو الشركات الإيطالية لاستغلال الميزات التفاضلية التي تتيحها تونس للمستثمرين الأجانب

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم الجمعة 4 أفريل 2025، على موكب افتتاح المؤتمر الرابع عشر لكنفدرالية الايطاليين حول العالم الذي ينعقد بتونس من 4 إلى 6 أفريل 2025.

ونوّه الوزير في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، باختيار بلادنا لاحتضان هذه التظاهرة الهامة، مشيدا بعراقة وتميز علاقات التعاون والصداقة التي تجمع تونس وإيطاليا والإرث الحضاري والإنساني المشترك بين البلدين.

كما استعرض حركات هجرة الإيطاليين نحو بلادنا على امتداد أكثر من خمسة قرون وتعايشهم مع التونسيين وما رافق ذلك من تفاعل بين الشعبين ترك أثره في اللهجات والعادات والفنون وغيرها من المجالات المتنوعة.

وتطرّق الوزير، من ناحية أخرى، إلى واقع العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين على كافة المستويات، مذكّرا بالزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خاصة خلال السنوات الأخيرة والتي أعطت دفعا غير مسبوق للعلاقات الاقتصادية الثنائية وساهمت في دفع نسق الاستثمار، حيث أن إيطاليا تعتبر أول مستثمر أجنبي في بلادنا في قطاع الطاقة وثاني مستثمر عموما بحجم استثمارات جملية قدّرت ب3.7 مليار دينار سنة 2024 وبطاقة تشغيلية تفوق 83000 موطن شغل.

وأشار محمد علي النفطي الى أن حوالي ألف 1000 شركة ايطالية اختارت تونس للاستثمار فيها، موجّها الدعوة إلى الشركات الإيطالية لاستغلال الميزات التفاضلية التي تتيحها بلادنا للمستثمرين الأجانب في قطاعات استراتيجية وحيوية ذات قيمة مضافة عالية.

وفي ختام كلمته، ذكّر الوزير بالمشاريع الكبرى التي هي قيد الانجاز على غرار مشروع ELMED للربط الكهربائي بين تونس وايطاليا، مجددا حرص بلادنا على مزيد دعم وتنويع شراكتها الاقتصادية المتميزة مع إيطاليا.

وتضمّ كنفدرالية الايطاليين حول العالم، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، حوالي 2000 جمعية للجالية الإيطالية المقيمة بالخارج والذي يبلغ عددها ثمانين مليون موزعة حول العالم. و تنشط الكنفدرالية منذ أكثر من 30سنة في إيطاليا وفي 33 دولة بما فيها تونس. وتسعى الكنفدرالية، علاوة على الدفاع على مصالح الإيطاليين المقيمين بالخارج، إلى تعزيز التعاون بين إيطاليا ودول الإقامة لا سيما على المستوى الاقتصادي والثقافي خاصة وأن أغلب منخرطيها من رجال الأعمال الايطاليين.

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