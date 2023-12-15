وزير الخارجية يدعو المستشار الفدرالي السويسري لزيارة عمل إلى تونس

أجرى نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 14 ديسمبر 2023، في إطار زيارة العمل التي يؤدّيها إلى سويسرا، لقاء مع Ignazio Cassis، المستشار الفدرالي للشؤون الخارجية للكونفدرالية السويسرية بالقصر الفدرالي بالعاصمة السويسرية بارن.

وفي مستهلّ اللقاء، قدّم الوزير التهاني للمستشار الفدرالي Ignazio Cassis بمناسبة تجديد عضويّته لولاية جديدة بالمجلس الفدرالي، وذلك خلال الانتخابات التي انتظمت بالبرلمان السويسري يوم 13 ديسمبر 2023، كما وجّه له الدعوة لتأدية زيارة عمل الى تونس خلال الفترة القادمة.

واستعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون الثنائي وسبل مزيد تعزيزه، خاصة في إطار الإستراتيجية السويسرية للتعاون في مجال التنمية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للفترة 2021-2024.

وأبرز الوزير ضرورة العمل على توظيف الاستحقاقات الثنائية القادمة وخاصة منها الدورة الثالثة للمشاورات السياسية، المزمع تنظيمها بتونس في بداية 2024، لمزيد تكريس هذه الديناميكية في أفق الإستراتيجية الجديدة السويسرية للتنمية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للفترة 2025–2028.

كما تطرّق نبيل عمّار خلال اللقاء إلى ملفّ الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بما في ذلك بسويسرا، مؤكّدا على الأولوية المطلقة التي توليها السلطات التونسية للتسريع في مسار استرجاع هذه الأموال واستكماله، وهو ما سيساهم في تمكين تونس من معاضدة جهودها التنموية بالتعويل على إمكانياتها الذاتية.

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