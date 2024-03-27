وزير الخارجية يدعو رؤساء البعثات الدبلوماسية لإبراز وجاهة المواقف التونسية من مختلف القضايا

أشرف نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، بحضور كاتب الدولة وإطارات الوزارة، على اجتماع دوري جهوي عبر تقنية الفيديو مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة بالخارج المعنيين، مثّل مناسبة لتبادل المعلومات بالخصوص بشأن آخر مستجدّات نشاط الوزارة والعمل الحكومي وتطور العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف مع عدد من شركاء تونس.

ودعا الوزير في هذا اللقاء كلّ بعثاتنا بالخارج إلى مواصلة المبادرات وتكثيف التحركات على المستويات الدبلوماسية والإعلامية والمجتمع المدني وغيرها، في مختلف بلدان الاعتماد وداخل المنظمات الدولية والإقليمية من أجل إبراز وجاهة المواقف التونسية من مختلف القضايا، مؤكدا على ثوابت الدبلوماسية التونسية وعلى رأسها استقلالية القرار التونسي والذود عن السيادة الوطنية وتوطيد العلاقات مع الشركاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير والمعاملة بالمثل والعمل مع شركائنا على رفع التحدّيات العالمية لا سيّما الهجرة والتغييرات المناخية ومجابهة انعكاساتها.

كما شدّد على أهمية مزيد الحرص على حماية مصالح التونسيين بالخارج والدفاع عن حقوقهم والسهر على إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير ظروف اقامتهم في البلدان الأجنبية.

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