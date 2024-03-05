وزير الخارجية يرأس الوفد التونسي المشارك في أشغال مجلس الجامعة العربية

يترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرّر عقدها بالقاهرة يوم 06 مارس 2024.

وسيتركز اهتمام وزراء الخارجية العرب، خلال هذه الدورة، على الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتنسيق الجهود العربية لوقف العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزّة وكلّ فلسطين، بالإضافة الى أهمّ القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي والعلاقات العربية مع التجمّعات والتكتّلات الإقليمية والدولية.

وسيُجري الوزير، على هامش هذه الدورة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الخارجية العرب.

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