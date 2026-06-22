وزير الخارجية يشارك اليوم في عمان في اجتماع مجلس الجامعة العربية

يُشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165) المزمع عقده اليوم الاثنين 22 جوان 2026 بعمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وسيتم خلال هذا الاجتماع استعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يخص المسائل المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة.

كما سيجري الوزير، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والامكانيات المتاحة لتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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