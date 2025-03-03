وزير الخارجية يشارك غدا في أشغال القمة العربية الطارئة بالقاهرة

يترأّس وزيرُ الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة العربية الطارئة، المقرّر عقدها بالقاهرة غدا الثلاثاء، والتي سيسبقها اجتماعٌ وزاريٌ تَحضيري اليوم الإثنين.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، « ستُخصّص هذه القمّة للتداول في آخر مستجدّات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظلّ ما يتعرّض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات في قطاع غزة والضفّة الغربية، ومحاولات تستهدف تهجيره وإخراجه من أرضه، وذلك من أجل التوصل إلى موقف عربي موحّد متضامن وداعم ومساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف ».

وستُجدّد تونس بهذه المناسبة « موقفها الثابت والداعم لهذه الحقوق، وفي مُقدّمَتِها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف

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