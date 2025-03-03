وزير الخارجية يشارك غدا في أشغال القمة العربية الطارئة بالقاهرة

يترأّس وزيرُ الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة العربية الطارئة، المقرّر عقدها بالقاهرة غدا الثلاثاء، والتي سيسبقها اجتماعٌ وزاريٌ تَحضيري اليوم الإثنين.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، « ستُخصّص هذه القمّة للتداول في آخر مستجدّات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظلّ ما يتعرّض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات في قطاع غزة والضفّة الغربية، ومحاولات تستهدف تهجيره وإخراجه من أرضه، وذلك من أجل التوصل إلى موقف عربي موحّد متضامن وداعم ومساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف ».
وستُجدّد تونس بهذه المناسبة « موقفها الثابت والداعم لهذه الحقوق، وفي مُقدّمَتِها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
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