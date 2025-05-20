وزير الخارجية يشارك في الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزارء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، غدا الأربعاء، في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الإفريقي الأوروبي.

وتنعقد هذه الاجتماعات، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية، غدا الأربعاء 21 ماي 2025 بالعاصمة البلجيكية بروكسال والتي ستخصص للنظر في مستجدّات التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وما يتّصل بالهجرة والسّلم والأمن والتعاون متعدّد الأطراف، تحضيرا للقمة الافريقية الأوروبية المقبلة. وسيكون للوزير على هامش مشاركته في هذه الأشغال لقاءات ثنائية مع نظرائه ورؤساء الوفود الأفارقة والأوروبيين إلى جانب عدد من المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

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