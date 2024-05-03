وزير الخارجية يشارك في أشغال الدورة 15 للقمة الإسلامية ببانجول

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، يومي 4 و5 ماي الجاري، على رأس وفد تونسي، في أشغال الدورة 15 للقمة الإسلامية، المقرر عقدها بالعاصمة الغامبية بانجول، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وستتركز أشغال القمة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية اليوم الجمعة، على التباحث بشأن التحديات التي تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي والقضايا التي تهمها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأوضاع الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، والتعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء.

وسيجري وزير الخارجية، على هامش هذه الدورة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه بالدول الإسلامية، بالإضافة إلى لقاء مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

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