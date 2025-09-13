وزير الخارجية يشارك في أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

يترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرّر عقدها بالدوحة، يوم 15 سبتمبر 2025.

وستخصّص القمة التي سيسبقها اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، للتداول في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية على إثر الاعتداءات الهمجية للكيان المحتلّ على دولة قطر الشقيقة، وفي ظل مواصلته لحربه الهمجية وعمليات الإبادة الجماعية والتهجير في الأراضي الفلسطينية واقرار خطة التحرك العربية والإسلامية المناسبة لمواجهة هذه الأوضاع.

وسيُجري الوزير، على هامش هذه القمة، عددا من اللقاءات مع رؤساء الوفود العربية والإسلامية المشاركة في القمة.

كلمات البحث :الدوحة;القمة العربية;وزير الخارجية