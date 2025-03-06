وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك في أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وذلك يوم 07 مارس 2025 بمقرّ الأمانة العامة للمنظمة بجدّة.

وسيبحث الاجتماع العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني والدعوات إلى تهجيره من أرضه وذلك من أجل التوصّل إلى موقف موحّد للدول الأعضاء بشأن سُبُل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وسيُجري الوزير، على هامش الأشغال، لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الإسلامية لاستعراض العلاقات التي تجمع تونس بهذه الدول وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ لوزارة الخارجية.

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