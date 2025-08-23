وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الإثنين المقبل

يُشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، على رأس وفد تونسي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المُزمع عقده يوم الإثنين 25 أوت الجاري بجدّة، بتكليف من رئيس الجمهورية .

وسيبحث الاجتماع، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، التطورات الأخيرة الخطيرة في قطاع غزة والعدوان الصهيوني الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق والسبل الكفيلة بمواجهتها وفق خطة عمل عربية إسلامية موحدة .

وذكرت الوزارة أن النفطي سيجري، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول الإسلامية للنظر في علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

