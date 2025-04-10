وزير الخارجية يشارك في الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، في الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، (تركيا)، التي تنعقد من 11 إلى 13 أفريل الجاري، حول موضوع « استعادة دور الدبلوماسية في عالم مُجزّأ » .

وأوضحت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن هذه الدورة تطرح للنقاش عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وأهمها القضية الفلسطينية في ظلّ حرب الإبادة التي يشنّها الكيان المحتلّ، وضرورة استعادة دور المنظمات الدولية والإقليمية في حلّ الأزمات الدولية، وتعزيز مقوّمات الأمن السيبراني في ظلّ التهديدات التي يفرضها تطوّر الذكاء الاصطناعي.

ويشارك وزير الخارجية في حلقة نقاش حول موضوع « إعادة التفكير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء واقع متغير ». كما سيلتقي في هذا منتدى الدبلوماسي مع عدد من نظرائه.

وسيحضر هذه الدورة، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية من خمسين بلدا، إضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

كلمات البحث :تركيا;منتدى أنطاليا;وزير الخارجية