وزير الخارجية يشارك في الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، في الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، (تركيا)، التي تنعقد من 11 إلى 13 أفريل الجاري، حول موضوع « استعادة دور الدبلوماسية في عالم مُجزّأ » .
وأوضحت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن هذه الدورة تطرح للنقاش عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وأهمها القضية الفلسطينية في ظلّ حرب الإبادة التي يشنّها الكيان المحتلّ، وضرورة استعادة دور المنظمات الدولية والإقليمية في حلّ الأزمات الدولية، وتعزيز مقوّمات الأمن السيبراني في ظلّ التهديدات التي يفرضها تطوّر الذكاء الاصطناعي.
ويشارك وزير الخارجية في حلقة نقاش حول موضوع « إعادة التفكير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء واقع متغير ». كما سيلتقي في هذا منتدى الدبلوماسي مع عدد من نظرائه.
وسيحضر هذه الدورة، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية من خمسين بلدا، إضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
كلمات البحث :تركيا;منتدى أنطاليا;وزير الخارجية
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