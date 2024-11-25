وزير الخارجية يشارك في الدورة العاشرة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات

سيشارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الدورة العاشرة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة الذي سينعقد بمدينة « كاشكايش » البرتغالية من 25 الى 27 نوفمبر 2024 تحت عنوان: « متحدون في السلام: استعادة الثقة، وإعادة تشكيل المستقبل. تأمُّلات في عقدين من الحوار من أجل الإنسانية ».

وسيعقد الوزير، على هامش الأشغال، اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة لاستعراض العلاقات الثنائية والتداول في المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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