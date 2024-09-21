وزير الخارجية يشارك في قمّة «المستقبل» والدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

يترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التّونسي المُشارك في أشغال قمّة المستقبل التي ستنعقد بنيويورك تحت عنوان « حلول متعدّدة الأطراف من أجل غد أفضل » واشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر 2024.

ووفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الخارجية، سيُلقي الوزير بيان تونس أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، كما سيتولّى تقديم مُقاربة تونس في عدد من المواضيع الحيويّة أهمها نُصرة القضيّة الفلسطينيّة وتحقيق الأمن والسّلم في العالم والتّقدّم الحاصل في تحقيق أهداف التّنمية المُستدامة.

ويتضمن برنامج مؤتمر القمة المعني بالمستقبل يومين للعمل التمهييدي (20 و21 سبتمبر) في حين تنعقد اشغال القمة يومي 23 و22 سبتمبر وفق ما ورد على الموقع الرسمي للقمة وتنعقد الدورة الحالية للجمعية العامة تحت شعار « عدم ترك أحد يتخلّف عن الرّكب: العمل معاً من أجل النّهوض بالسّلام والتّنمية المُستدامة والكرامة الانسانيّة للأجيال الحاليّة والقادمة ».

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