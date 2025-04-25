وزير الخارجية يشارك في مراسم تشييع البابا فرنسيس

يتحوّل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتكليف من رئيس الجمهورية، إلى روما يوم 26 أفريل 2025 للمشاركة في مراسم تشييع جثمان البابا فرنسوا وتقديم تعازي بلادنا إلى سلطات دولة الفاتيكان الصديقة التي تتقاسم معها تونس مبادئ الحوار البنّاء في سبيل تهيئة الظروف الملائمة للتعايش السلمي بين الأديان وتحقيق قيم الاعتدال والتسامح والعدل والتضامن الإنسانيّ، تعزيزا لركائز الأمن والاستقرار في العالم.

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