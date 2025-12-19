وزير الخارجية يشارك في منتدى الشراكة روسيا-إفريقيا بالعاصمة المصرية

يشارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتكليف من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، وبدعوة مشتركة من نظيريه المصري والروسي، في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا-إفريقيا، الذي ينعقد بعاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة، القاهرة، يومي 19 و20 ديسمبر 2025.

وتتنزّل هذه المشاركة في إطار التزام تونس الراسخ بالعمل الإفريقي المشترك وانفتاحها على الشراكات الدولية من أجل تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مختلف المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويُسهم في مجابهة التحديات الماثلة.

وستتركّز أشغال هذه الدورة من المؤتمر على التداول حول مواصلة تنفيذ خطة العمل المشتركة 2023-2026، في أفق الاستعداد لانعقاد القمة الافريقية-الروسية الثالثة خلال سنة 2026.

