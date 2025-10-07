وزير الخارجية يشارك يوم 9 أكتوبر الجاري في أشغال الدورة 24 لمؤتمر « الكوميسا » بنيروبي

يقود وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) التي ستنتظم يوم 09 أكتوبر 2025 بالعاصمة الكينية نيروبي.

وستكون هذه القمّة مسبوقة بالاجتماع العشرين لوزراء خارجية الكوميسا، يوم 08 أكتوبر 2025، كما سينتظم معرض ومنتدى الكوميسا للأعمال.

وستلتئم هذه القمّة تحت شعار « الاستغلال الأمثل للرقمنة من أجل تحقيق التنمية الإقليمية الشاملة ». وسيتمّ خلال أشغالها استعراض ما تمّ انجازه بخصوص تنفيذ الاتفاقية المنشئة للسوق المشتركة ومتابعة أهم البرامج الهادفة لتسريع نسق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، واعتماد آليات الرقمنة كرافد لتعزيز ديناميكية تنموية واقتصادية فاعلة تسهم في تحقيق دعائم السلم والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة والقارة الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس وقّعت في جويلية 2018 اتفاقية الانضمام إلى هذا التجمّع الاقتصادي الإقليمي، الذي يضمّ 21 بلدا إفريقيا ويشكّل أكبر مجموعة اقتصادية في القارة من حيث التجارة والاستثمار، في إطار الانخراط في مسار التكامل الاقتصادي والإقليمي وسعيا إلى توسيع الشراكة مع بلدان شرق وجنوب القارة الإفريقية، من أجل تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وتحقيق نموذج تنموي واقتصادي جديد.

