وزير الخارجية يعلن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية

انطلقت صباح اليوم الجمعة 26 أفريل 2024 بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، أشغال الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسية الكاميرونية برئاسة نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن الجانب التونسي وM. MBELLA MBELLA ، وزير العلاقات الخارجية عن الجانب الكاميروني.

وقد شارك في هذا الاجتماع أكثر من 70 مسؤول من بين الإطارات العليا من كلا البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الوزير عن خالص شكره للسلطات الكاميرونية على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد التونسي منذ وصوله الى ياوندي. كما أشار الوزير إلى أن انعقاد عشرة دورات، يعكس حرص الجانبين على دفع التعاون بينهما والارتقاء به الى أرفع الدرجات.

كما أعرب الوزير عن رغبة الحكومة التونسية في مزيد تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب الكامروني من خلال توسيع مجالات التعاون وتنويعها، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تخدم مصلحة البلدين.

واكّد الوزير على أهمية دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في ضوء ما يوفره انضمامهما الى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية. وأشار الوزير الى قرار السلطات التونسية بفتح خط جوي بين تونس والكاميرون وذلك لتيسير تنقل رجال الاعمال والمساهمة في تنمية حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

ومن جهة ثانية، أكّد الوزير على استعداد تونس لوضع خبراتها وتجاربها على ذمة الجانب الكاميروني، لا سيّما في قطاعات تكنولوجيات الاتصال والصحة والسياحة والاسكان والتعليم والتكوين والمهني والفلاحة وانفتاحها على كل المقترحات التي تبدر عن الجانب الكاميروني.

ومن جانبه، عبّر الوزير الكاميروني عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والكاميرون في مختلف المجالات. كما أشار الى أنّ تونس تعّد نموذجا يحتذى به على المستوى القاري وتطلّع بلاده الى الاستفادة من التجارب التونسية الناجحة والموارد البشرية الهامة التي تزخر بها بلادنا في شتى المجالات ولاسيما في قطاعات التعليم العالي و التكوين المهني والصحة والصناعة.

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