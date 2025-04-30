وزير الخارجية يلتقى السفير الأمريكي



استقبل محمد على النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 30 أفريل 2025، جوي هود، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وتم خلال اللقاء، التنويه بمتانة علاقات الصداقة والتعاون، التي تجمع البلدين منذ ما يزيد عن قرنين من الزمن، مع تأكيد الحرص على مزيد توطيدها على قاعدة الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، لا سيما فيما يتصل بالمجالات الأمنية والاقتصاد والتبادل التجاري والتعاون في القطاعات الأكاديمية والبحث العلمي والتكنولوجيا.

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