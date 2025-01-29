وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لمركز التفكير الأمريكي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم 28 جانفي 2025، Delano Roosevelt، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز التفكير الأمريكي «المجلس الوطني للعلاقات العربية-الأمريكية» وحفيد الرئيس الأمريكي الراحل Franklin Delano Roosvelt، الذي يؤدّي زيارة إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 جانفي 2025 رفقة أعضاء المجلس.

ونوّه الوزير بهذه المناسبة بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع البلدين منذ ما يزيد عن قرنين من الزمن، حين وقّعا على معاهدة سلم وصداقة سنة 1797. وأكّد حرص بلادنا على مزيد الارتقاء بهذه العلاقات بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

كما مثّل اللقاء فرصة للتباحث بشأن سُبل التعاون مع المجلس الوطني للعلاقات العربية-الأمريكية، خاصّة في مجال التبادل الثقافي والعلمي وربط الصلة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين والتعريف بتونس وحضارتها والمزايا التفاضلية التي يوفرها مناخ الاستثمار، فضلا عن تنوع المنتوج السياحي بالبلاد.

و كان المدير التنفيذي لمركز التفكير الأمريكي «المجلس الوطني للعلاقات العربية-الأمريكية» قد أدّى والوفد المرافق له زيارة إلى مقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس قدّم خلالها محاضرة حول الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شمال إفريقيا خلال وإبّان الحرب العالمية الثانية ونُصرة قضايا التحرر في ذات المنطقة.

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