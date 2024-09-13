وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 13سبتمبر2024، آرنو بيرال، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، الذي قدّم له تهانيه بمناسبة توليه مهامه الجديدة.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات التاريخية بين تونس والأمم المتحدة وحرص بلادنا على تعزيز التعاون والشراكة معها، ضمن أجهزة المنتظم الأممي، للمساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول الجماعية للتحديات التي يشهدها العالم في إطار رؤية تونس لإرساء عالم أكثر عدلا واستدامة، وذلك في أفق الاستحقاقات متعددة الأطراف المقبلة ومشاركة تونس في قمة المستقبل والدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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