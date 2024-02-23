وزير الخارجية يلتقي بعدد هام من أفراد الجالية التونسية المقيمين بمنطقة الآلب البحري وموناكو

التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، بمقر إقامة القنصل العام بنيس بعدد هام من أفراد الجالية التونسية المقيمين بمنطقة الآلب البحري وموناكو.

واستعرض الوزير خطة عمل الوزارة التي تقوم على رؤية شاملة خدمة للمصالح الوطنية العليا ولتحقيق انتظارات الجالية التونسية بالخارج.

وأكد الوزير عزم الوزارة على مزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

كما دعا أفراد الجالية لمزيد التضامن والتكاتف خدمة للأهداف الوطنية والاعتزاز بالانتماء إلى تونس، مؤكدا على دورهم في معاضدة المجهودات الوطنية لدفع التنمية باعتبارهم قوة فاعلة وناجعة للدفاع عن مصالح تونس الحيوية.

وعبّر أفراد الجالية عن تقديرهم لهذه اللفتة بعد غياب التواصل معهم لمدة سنوات منوّهين بهذه المبادرة التي تعزز ارتباطهم بوطنهم وداعين إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات.

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