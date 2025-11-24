وزير الخارجية يلتقي رؤساء الوفود والأمناء العامين للمنظمات الأممية والدولية والافريقية والأوروبية

افتتحت القمة الافريقية الأوروبية السابعة أشغالها اليوم 24 نوفمبر 2025 بالعاصمة الأنغولية لواندا وخصصت جلستها الأولى لمحور السلم والأمن وتطويرهما عبر تعاون متعدد الأطراف فاعل وناجز.

واستهلّ محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مشاركته بإجراء لقاءات جمعته بالخصوص مع عدد من رؤساء الوفود والأمناء العامين للمنظمات الأممية والدولية والافريقية والأوروبية، تم خلالها التأكيد على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف وعلاقات التعاون القائمة بينها وبين تونس وفق رؤية جديدة.

كما تم خلال لقاءات الوزير مع عدد من نظرائه الأفارقة والمسؤولين الأوروبيين التأكيد على أهمية الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، التي ستوفر إطاراً مناسبا لتطوير علاقات التعاون والشراكة القائمة معها.

