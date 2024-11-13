وزير الخارجية يلتقي رئيس الوفد السويسري في أشغال لجنة متابعة تنفيذ الشراكة التونسية -السويسرية

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، يوم 13 نوفمبر 2024 ‘ VINCENZO MASCIOLI’، الذي يترأس الوفد السويسري في أشغال الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ الشراكة التونسية -السويسرية في مجال الهجرة المقرر عقده يوم 14 نوفمبر 2024.

وأشاد الوزير، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور Josef Renggli، سفير سويسرا بتونس، بمتانة العلاقات التّونسيّة السّويسريّة وبمستوى التّعاون القائم بين البلدين في عديد المجالات، وأهمية تطوير الجوانب المتعلقة بالتنمية المتضامنة وتشجيع الحركية البشرية والنظامية.

من جانبه، ثمّن رئيس الوفد السويسري المنحى الإيجابي الذي ميّز علاقات التعاون القائمة بين البلدين لاسيّما تشجيع الشباب التونسي على الانخراط في برامج التكوين والتدريب المهني التي يموّلها الجانب السويسري في إطار اتفاقية التعاون القائمة بين البلدين.

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