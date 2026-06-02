وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية كوريا الجنوبية

استقبل رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ، ، يوم 02 جوان 2026 بقصر الرئاسة بسيول، وزراء خارجية الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، وذلك بمناسبة اختتام أشغاله.

ومثّل هذا اللقاء مناسبةً تولّى خلالها محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نقل تحيات قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، إلى نظيره الكوري.

ونوّه الوزير، في كلمة ألقاها بقصر رئاسة جمهورية كوريا، بمستوى التعاون القائم بين تونس وكوريا، مؤكداً حرص بلادنا على مزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، ومنها تكنولوجيات الاتصال، والرقمنة، والصحة الرقمية، والتكنولوجيات الحديثة.

كما أكّد استعداد الجانب التونسي للمُضيّ قُدُماً في إرساء برامج تعاون وشراكة تونسية-كورية موجّهة نحو دول القارة الإفريقية، بالنظر إلى الخبرات التي اكتسبها الجانبان في مجالات الحوكمة الإلكترونية، والصحة، والذكاء الاصطناعي، وذلك على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ومن جهته، حمّل الرئيس الكوري لي جاي ميونغ الوزراء الأفارقة نقل عبارات التقدير إلى قادة دولهم، مؤكداً حرص بلاده على مزيد تنمية الشراكة الكورية الإفريقية وإثرائها.

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