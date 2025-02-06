وزير الخارجية يلتقي سفير دولة الفاتيكان بتونس

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 06 فيفري 2025، « Kuryan Mathew Vayalunkal » سفير دولة الفاتيكان بتونس مع الإقامة بالجزائر، بحضور Nicholas Lhernould رئيس الأساقفة بتونس.

ومثّل اللقاء فرصة للإشادة بالعلاقات الدبلوماسية الممتازة التي تربط تونس ودولة الفاتيكان حيث أكّد الوزير على الأهمّية التي توليها بلادنا لتعزيز قيم التسامح والتّفاهم والتّعايش السّلمي بين مختلف الدّيانات السماوية القائمة على أراضيها. كما أكّد التزام السّلطات التّونسيّة بتأمين كافّة الظّروف الملائمة للسّير الطبيعي لعمل المؤسّسات الدّينيّة والتّعليميّة التّابعة للكنيسة الكاثوليكيّة بتونس.

ونوّه الوزير بالدور الذي يضطلع به الفاتيكان في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرّض إليها الشعب الفلسطيني والحدّ من المعاناة اليومية التي يعيشها.

ومن جهته، ثمّن السّيد Vayalunkal ما تحظى به الجالية المسيحيّة في تونس من إحاطة ورعاية دائمة سواء من قبل الدّولة التّونسيّة أو من الشعب التّونسيّ، مُعربًا عن تقديره للدّور الفاعل الذي ما فتئت تقوم به تونس في مزيد دعم قيم السّلم والتضامن والتّسامح على أرضها وإشاعتها في العالم.

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