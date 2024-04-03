وزير الخارجية يلتقي عبر الفيديو مع القناصل العامين ورؤساء المكاتب القنصلية

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الاربعاء 03 أفريل 2024، بحضور كاتب الدولة وإطارات الوزارة، على اجتماع عبر تقنية الفيديو مع القناصل العامين والقناصل ورؤساء المكاتب القنصلية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية مع بعثاتنا بالخارج.

وتم التطرق خلال هذا الاجتماع بالخصوص إلى آخر مستجدّات نشاط الوزارة والعمل الحكومي وظروف اقامة الجالية التونسية. كما تمّ تبادل الآراء حول الأساليب الفضلى لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المسداة لأفراد الجالية التونسية بالخارج والدفاع عن مصالحهم.

وأكّد الوزير في هذا الإطار على أهمية مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية والقنصلية والرقمنة وتلافي الصعوبات واستنباط وسائل جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بلد الاعتماد وخريطة انتشار أفراد الجالية، وذلك بإحكام التنسيق وتوثيق التعاون مع مختلف الإدارات المركزية والمؤسسات التونسية الأخرى المعنية. وحثّ رؤساء المراكز القنصلية على سرعة التجاوب ومزيد التعريف بالأنشطة والمبادرات التي يقومون بها على جميع المستويات والاضطلاع بالدور الموكول لهم في مجال الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والعمل، بالتنسيق مع السادة السفراء، على تعزيز علاقات تونس مع الدول الصديقة والشقيقة لا سيّما على المستويين المحلي و الجهوي.

كما دعا الوزير إلى تكثيف التواصل مع أفراد الجالية وتحسيسهم بالمجهودات الكبيرة المبذولة قصد الإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وحثهم على التنظم من أجل توحيد المقترحات بما من شأنه أن ينعكس ايجابيا على ظروف اقامتهم وتشريكهم في صنع القرار في تونس والمساهمة في المجهود التنموي في بلادنا. وقد حظيت الكفاءات التّونسيّة بجزء هام من الاجتماع حيث أكّد الوزير على ضرورة تعميق الصّلة بهم والاستئناس بأفكارهم والاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم.

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