وزير الخارجية يلتقي عددا من نظرائه خلال قمة وزراء خارجية دول عدم الانحياز

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في إطار مشاركته في فعاليّات الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد يومي 15 و16 أكتوبر 2025 بكمبالا، أوغندا، تحت شعار « تعميق التعاون من أجل الثراء العالمي المشترك »، جملة من اللقاءات مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة في الاجتماع.

وقد تركّزت هذه اللقاءات حول جدول أعمال الاجتماع الوزاري وأهمية الحفاظ على هذا الإطار وفقا للمبادئ التي تأسس عليها بناءً على إعلان باندونغ سنة 1955 وبلغراد سنة 1961 وضرورة تطوير مناهج وآليات عمله طبقا لمتطلبات العمل متعدد الأطراف.

كما تمّ التطرق إلى التحديات التي تواجهها بلدان حركة عدم الانحياز وسبل مجابهتها بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين.

وشكّلت هذه اللقاءات كذلك فرصة لاستعراض آفاق التعاون الثنائي ودعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة والتعليم العالي والطاقة والطاقات المتجددة، حيث تمّ التأكيد على ضرورة تعزيز وإثراء الإطار القانوني المنظم لعلاقات تونس بهذه البلدان ودعم نسق تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين وإنجاز المواعيد والاستحقاقات الثنائية المقبلة سواء تلك المبرمجة في موفى السنة الجارية أو تلك التي ستنتظم مطلع سنة 2026، وذلك من أجل تطوير علاقات التعاون القائمة وتعزيز أطرها القانونية وآلياتها.

كما تم خلال هذه اللقاءات تجديد دعم حركة عدم الانحياز التاريخي والمبدئي والثابت لنضالات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وقد التقى الوزير في الإطار الثنائي بنظرائه بكلّ من الجزائر أحمد عطاف والنمسا Beate Meinl-Reisinger وأوغندا Abubaker Jeje Odongo وإيران عباس عراقجي وصربيا Marko Đurić وفينزويلا Yván Gil Pinto وكوبا Bruno Rodriguez Parrilla.

