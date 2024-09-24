وزير الخارجية يلتقي في نيويورك أمين عام مجلس التعاون الخليجي

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم 23 سبتمبر 2024، مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المُستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينعقد بنيويورك من 22 إلى 30 سبتمبر 2024.

وشكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الطرفان اعتزازهما بمستوى التعاون القائم بين تونس ومنظمة الدول الخليجية وسعيهما المشترك إلى مزيد تطويره بما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع تونس وشعوب دول الخليج العربي.

وفي هذا الإطار، عبر الأمين العام عن استعداد منظمته لاستثمار الزخم الحالي في العلاقات مع بلادنا لتعزيز الشراكة القائمة مع تونس في عدد من المجالات الحيوية لما فيه المصلحة المشتركة بين الجانبين.

ومن جهته، أشاد الوزير بتاريخية التعاون الذي يربط تونس بكل دول الخليج العربي، مشددا على حرص بلادنا على ترسيخه ومزيد تدعيمه ضمن مختلف أطر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي في إطار المنفعة المتبادلة بين الطرفين

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