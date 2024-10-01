وزير الخارجية يلتقي في نيويورك وزيري الخارجية والدولة الاماراتيين

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، على التوالي، بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، شخبوط بن نهيان آل نهيان، على هامش مشاركته في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتم خلال اللقاءين، استعراض الإمكانيات المتاحة لتطوير الاستثمارات المشتركة التونسية الإماراتية وتوسيع نطاقها نحو مجالات حيوية تستجيب لحاجيات البلدين على قاعدة المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة، وفق ما جاء في بلاغ اليوم الثلاثاء، عن وزارة الشؤون الخارجية.

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