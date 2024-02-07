وزير الخارجية يلتقي مندوب الحكومة الفرنسية للمتوسط

استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صباح اليوم الأربعاء 07 فيفري 2024، كريم آملال، مندوب الحكومة الفرنسية للمتوسط، بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى بلادنا للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه (تونس، 5-7 فيفري 2024).

ونوّه الطرفان خلال هذه الجلسة بالعزم المشترك الذي يحدو البلدين للتعاون في الإطار الدبلوماسي متعدد الأطراف لمجابهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على دول المنطقة المتوسطية التي تضر بالقطاعات الحيوية للاقتصاد وتعمق من ظاهرة الهجرة لدى الفئات الاجتماعية الهشة.

وأشار كريم آملال إلى صندوق التمويل المغاربي « Fonds Maghreb » الذي أحدثته الحكومة الفرنسية ورصدت له ميزانية تقدر بـــــــ100 مليون أورو والذي سيمكن من تأسيس شراكة جديدة بين المؤسسات التونسية والفرنسية المختصة.

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